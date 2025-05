Putin continua la guerra anche se i soliti noti diranno che vuole la pace

In breve da Zazoom:

Vladimir Putin ha respinto l'ennesima proposta di cessate il fuoco temporaneo, avanzata da Stati Uniti ed Europa e già accolta dall'Ucraina. Questa decisione evidenzia la mancanza di volontà della Russia di porre fine al conflitto, che, se fosse stata presente, non avrebbe mai avuto luogo, considerando che l'Ucraina non ha mai cercato di invadere la Russia. La situazione resta quindi tesa e complessa.

La notizia è che Vladimir Putin non ha accettato l’ennesima proposta di cessate il fuoco temporanea avanzata prima dagli americani e poi dai volenterosi europei, e già accolta da tempo dagli ucraini. Del resto se la Russia avesse voluto cessare il fuoco la guerra sarebbe finita da anni, anzi non sarebbe mai iniziata perché gli ucraini non hanno mai voluto invadere la Russia, hanno sempre e soltanto voluto mantenere la loro indipendenza, la loro dignità e la loro libertà di sentirsi democratici ed europei. Sono i russi che da secoli vogliono conquistare l’Ucraina, e non solo l’Ucraina, ma anche la Moldova, la Belarus, i paesi baltici, per non parlare della Georgia, fino ad arrivare alla Romania e alla Polonia e a diffondere il caos in Europa per indebolire il mondo libero che inesorabilmente attrae le sue ex colonie. 🔗Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Putin continua la guerra, anche se i soliti noti diranno che vuole la pace

Ne parlano su altre fonti

Ucraina: Zelensky a Roma, Putin no. La guerra continua - Fra i leader presenti a Roma per le esequie del Papa ci sarà anche Zelensky, Presidente di quella martoriata Ucraina per la quale Francesco non ha mai smesso di pregare.Servizio di Federico PlottiThe post Ucraina: Zelensky a Roma, Putin no. La guerra continua first appeared on TG2000. 🔗Leggi su tv2000.it

Ue, von der Leyen continua la guerra alla Russia e si inventa i sondaggi: "I cittadini in gran parte a favore del riarmo, estrema sinistra ed estrema destra non sono per la pace ma filo-Putin" - Von der Leyen ha sostanzialmente rivendicato il suo piano di riarmo da 800 miliardi di euro, attaccando anche i cosiddetti pacifisti, che altro non vogliono che la fine della guerra Ursula von der Leyen continua la guerra alla Russia e si inventa i sondaggi: la presidente della Commissione Ue 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

La Guerra in Ucraina non ha fine. Putin ribadisce la tregua unilaterale di tre giorni ma continua a bombardare e minaccia Kiev: “Se ci colpiranno, verranno distrutti” - Da un lato, l’avanzata delle truppe di Mosca, che hanno conquistato un altro villaggio nel Donbass; dall’altro, Kiev, che non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca e ha ripreso a colpire in territorio russo prolungando la guerra in Ucraina. Sono giorni di apprensione, questi che precedono la tregua di tre giorni annunciata unilateralmente da Vladimir Putin e respinta da Volodymyr Zelensky, convinto che si tratti solo di una mossa per celebrare senza patemi la parata della vittoria nella Seconda guerra mondiale. 🔗Leggi su lanotiziagiornale.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cessate le fregnacce Putin continua la guerra, anche se i soliti noti diranno che vuole la pace; Kiev: Putin vuole dichiarare vittoria il 24 febbraio. Trump: inutile includere Zelensky nei colloqui - Trump: Non andrò a Mosca il 9 maggio; Zelensky: 'Usa partner strategici, con prestito Gb faremo armi nostre'; Perché Putin considera l'invasione dell'Ucraina «un obiettivo storico raggiunto» (e ora ha la sindrome dell'amante tradito). 🔗Approfondimenti da altre fonti

Guerra Ucraina, Zelensky: “Aspetto Putin giovedì in Turchia, questa volta i russi non cerchino scuse” - "Aspettiamo un cessate il fuoco pieno e duraturo, a partire da domani, per garantire le basi necessarie per la diplomazia ... 🔗fanpage.it

Putin, l’ultima beffa: «Un vertice con Trump per finire la guerra in Ucraina» - Anche ora» Un summit tra Trump e Putin è un passaggio ... Trump, intanto, continua a spingere per una soluzione diplomatica. «Non vedo l'ora di collaborare con il presidente Erdogan per porre fine ... 🔗editorialedomani.it

Putin apre alla riconciliazione con l’Ucraina, ma la guerra continua: botta e risposta con Zelensky - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che una riconciliazione ... proposto una tregua in occasione del 9 maggio, mentre continua a colpire l’Ucraina ogni giorno. 🔗online-news.it