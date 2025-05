Putin apre ai negoziati con Kiev e Zelensky lo sfida | Incontriamoci

In un sorprendente sviluppo, Vladimir Putin ha aperto alla possibilità di negoziati diretti con Volodymyr Zelensky per porre fine al conflitto in Ucraina. Zelensky, rispondendo alla proposta, ha sfidato Putin a un incontro, suggerendo che la sua disponibilità potrebbe essere una prova della sincerità del presidente russo, spesso accusato di fare solo dichiarazioni di facciata.

Dopo la vaga apertura di Vladimir Putin a trattare la fine della guerra in Ucraina direttamente con Volodymyr Zelensky e “senza precondizioni”, il leader di Kiev, oltre a dirsi “disponibile”, ha addirittura rilanciato – probabilmente per verificare se lo zar stia bluffando, come accade da anni – dicendo che lo attenderà “questo giovedì in Turchia”.A dare il via a questa ennesima partita di scacchi, fatta di mosse e contromosse, è stato il presidente della Federazione Russa che, in un discorso notturno alla nazione, ha dichiarato di aver proposto “alle autorità di Kiev di riprendere i negoziati, interrotti da loro alla fine del 2022. Riprendere il dialogo diretto, e farlo senza alcuna condizione”, aggiungendo di voler “chiedere al presidente Recep Tayyip Erdo?an di rendere possibile l’eventuale incontro in Turchia”. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it