Punta da una grossa ape 65enne muore per choc anafilattico

Tragedia a Ciano di Crocetta del Montello nel pomeriggio del 12 maggio, dove una donna di 65 anni, Angela Clerici di Ponte nelle Alpi, è deceduta a seguito di uno shock anafilattico provocato da una puntura di ape. L’episodio ha lasciato la comunità sconvolta, evidenziando i rischi legati alle allergie nel contesto estivo.

Tragedia nel pomeriggio di oggi, 12 maggio, intorno alle 16, in località Ciano di Crocetta del Montello, lungo via via Generale Fiorone, si è verificato un decesso di una donna 65enne, Angela Clerici, di Ponte nelle Alpi (Belluno), per uno shock anafilattico causato da una puntura di ape.

