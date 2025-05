Pulizia PC con BleachBit | Spazio Libero e Dati Protetti con un software libero

Bleachbit è la vera alternativa a Ccleaner, un programma libero da usare per ripulire il sistema su PC Windows, Linux, Mac. BleachBit è un programma leggero e potente, progettato per rimuovere file temporanei, cache, cookie e altre tracce digitali che i software lasciano sul computer. A differenza di certe soluzioni commerciali che si appoggiano a interfacce patinate e pubblicità invasive, questo software va dritto al punto. È open source, il che significa che il codice è pubblico e chiunque può verificarlo o migliorarlo. La sua forza sta nella semplicità: non serve essere esperti per usarlo, ma offre opzioni avanzate per chi vuole personalizzare la pulizia. Un dettaglio che lo rende speciale è la capacità di “dimenticare” le tracce di utilizzo del PC. Ad esempio, elimina la cronologia di navigazione, i file temporanei di Office o le miniature di Windows Explorer. 🔗Leggi su Navigaweb.net © Navigaweb.net - Pulizia PC con BleachBit: Spazio Libero e Dati Protetti con un software libero

