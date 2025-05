Psicologo scolastico l’Italia in ritardo sul supporto agli studenti PD e FI chiedono interventi urgenti

Il Fondo per il servizio di sostegno psicologico agli studenti, introdotto dall'ultima legge di bilancio, stenta a diventare operativo. Irene Manzi, capogruppo PD in Commissione Istruzione, ha sollevato la questione denunciando il ritardo e preannunciando un'interrogazione parlamentare al Ministro Giuseppe Valditara per ottenere chiarimenti. La situazione mette in luce le difficoltà nel garantire il supporto psicologico necessario agli studenti.

Il Fondo per il servizio di sostegno psicologico agli studenti, previsto dall'ultima legge di bilancio, non è ancora operativo. A denunciare il ritardo è Irene Manzi, capogruppo PD in Commissione Istruzione, che annuncia un'interrogazione parlamentare per chiedere chiarimenti al Ministro Giuseppe Valditara.

