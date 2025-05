PSG Inter Kehrer tifa per la squadra parigina | I nerazzurri squadra molto fisica ma sono fiducioso…

Thilo Kehrer, ex difensore del Paris Saint-Germain ora al Monaco, si è espresso in vista della finale di Champions League contro l'Inter. Nonostante riconosca la solidità fisica dei nerazzurri, il calciatore tifa con fervore per i parigini e si dimostra fiducioso nelle loro possibilità di vittoria.

PSG Inter, Kehrertifa per la squadraparigina: «I nerazzurrisquadramoltofisica, ma sono fiducioso.» Le parole del difensoreThilo Kehrer, oggi in forza al Monaco, non ha dimenticato gli anni trascorsi al Paris Saint-Germain e, in vista della finale di Champions League contro l’Inter, ha espresso il suo sostegno agli ex compagni. Il difensore tedesco ha parlato della sfida ai microfoni di RMC Sport, schierandosi apertamente dalla parte del club parigino. Ecco le sue parole:LE PAROLE «Tifo per il PSG, ovviamente. L’Inter è una squadramoltofisica, molto forte in difesa e in termini di organizzazione. Difendono come una tipica squadra italiana. sono pericolosi sulle fasce e sui calci piazzati. Al PSG servirà pazienza e concentrazione, ma sono fiducioso che alla fine ce la farà» Internews24. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - PSG Inter, Kehrer tifa per la squadra parigina: «I nerazzurri squadra molto fisica, ma sono fiducioso…»

Su questo argomento da altre fonti

PSG Inter, Kehrer tifa per la squadra parigina: «I nerazzurri squadra molto fisica, ma sono fiducioso...». 🔗Su questo argomento da altre fonti

Kehrer: "Tiferò PSG in finale Champions. Ecco cosa servirà per battere l'Inter" - Thilo Kehrer non dimentica il suo passato al PSG e si schiera a favore degli ex compagni in vista della finale di Champions League contro l'Inter. Il tedesco oggi giocatore del Monaco parla ai microfo ... 🔗msn.com

Notizie recenti da Zazoom

Isola dei Famosi 2025: stasera la prima eliminazione e l'ingresso di Dino Giarrusso

Stasera, lunedì 12 maggio, torna in prima serata su Canale 5 il secondo appuntamento con L'Isola dei Famosi, condotto da Veronica Gentili.

Pio e Amedeo contro i Ferragnez: Ci hanno truffati con la favola della famiglia perfetta

Pio e Amedeo tornano a far discutere con un attacco diretto a Chiara Ferragni e Fedez. Ospiti del podcast di Gianluca Gazzoli, i due comici pugliesi hanno criticato duramente l’immagine costruita sui social dalla coppia, definendola una “truffa”.

Roma, anziano travolto e ucciso a San Basilio: pirata della strada fugge senza soccorrere

Tragedia questa mattina a San Basilio, quartiere nord-est di Roma, dove un uomo di 83 anni è stato investito e ucciso da un'auto il cui conducente è fuggito senza prestare alcun soccorso.