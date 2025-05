Psg-Inter Istvan Kovacs sarà l’arbitro della finale di Champions League | i precedenti

Il romeno Istvan Kovacs è stato scelto per arbitrare la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, fissata per sabato 31 maggio a Monaco di Baviera. Assistito dai connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, e dal quarto ufficiale portoghese Joao Pedro Silva Pinheiro, Kovacs si prepara a gestire un match di grande rilevanza.

sarà il romeno IstvanKovacs a dirigere la finale di ChampionsLeague tra Paris Saint-Germain e Inter, in programma sabato 31 maggio alle ore 21 a Monaco di Baviera. Assistenti i connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, quarto ufficiale il portoghese Joao Pedro Silva Pinheiro. Al Var ci sarà l’olandese Dennis Johan Higler. Kovacs, arbitro 40enne Internazionale dal 2010, arbitrerà la sua terza finale Uefa dopo quella di Europa League nel 2024 tra Atalanta e Bayer Leverkusen e quella di Conference League nel 2022 tra Roma e Feyenoord. In questa stagione ha diretto sette sfide di ChampionsLeague, tra cui il ritorno degli ottavi di finale tra Liverpool e Psg.Con questo direttore di gara, il bilancio dei nerazzurri è positivo: 2 vittorie e 1 pareggio. Il primo incrocio risale al 2021, quando l’Inter ha pareggiato 0-0 in Ucraina con lo Shakhtar Dontetsk. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it