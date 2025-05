PSG-Inter ecco chi dirigerà la finale di Champions League

La finale di Champions League tra PSG e Inter, in programma sabato 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco, avrà come direttore di gara il rumeno István Kovács. L'ufficializzazione della squadra arbitrale segna un importante passo verso l’epilogo di una stagione emozionante nel calcio europeo. Aspettative e tensioni sono alle stelle per questo attesissimo incontro.

La finale di ChampionsLeague, Psg-Inter, in programma sabato 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco, ha il suo direttore di gara. La designazione della squadra arbitrale per l’ultimo atto di questa stagione di calcio europeo, è ufficiale. Sarà infatti il rumeno István Kovács, a dirigere l’incontro. Il fischietto rumeno èL'articolo PSG-Inter, ecco chi dirigerà la finale di ChampionsLeague proviene da Il Primato Nazionale. 🔗Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - PSG-Inter, ecco chi dirigerà la finale di Champions League

Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE Monza-Perugia, Champions League volley 2025 in DIRETTA: iniziano i quarti di finale, derby in casa Italia! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE20:14 Sia Perugia che Monza hanno vinto le rispettive pool nella fase a gironi e hanno quindi ricevuto un bye agli ottavi di finale.20:11 La fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea sta entrando nel vivo anche al maschile, questa sera ad affrontarsi saranno le ultime due formazioni italiane rimaste in gioco.20:08 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Monza-Perugia, match valido per l’andata dei quarti di finale della Champions League di volley maschile 2024-2025. 🔗Leggi su oasport.it

Adani riflette: «Parma Inter? Per me c’è un aspetto mentale. Vi ricordo che due anni fa se Inzaghi non arriva in finale di Champions viene esonerato e…» - di RedazioneL’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, analizza il pareggio ottenuto dai nerazzurri nell’ultimo turno di campionato contro il ParmaIntervenuto ai microfoni della Rai, Lele Adani si sofferma su cosa non ha funzionato nell’Inter del secondo tempo contro il Parma e sulla differenza tra i titolari e le riserve dei nerazzurri.SU PARMA INTER – «Sicuramente l’andamento della partita ha orientato a togliere minutaggio a chi ha giocato tanto, perché sembrava in ghiaccio. 🔗Leggi su internews24.com

Paris Saint Germain-Arsenal (Champions League, 07-05-2025 ore 21:00 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Parigini (con Dembelé) ad un passo dalla finale contro l’Inter - Semifinale di ritorno di Champions League e posta in palio altissima tra il Paris Saint Germain di Luis Enrique e l’Arsenal di Arteta con il gol di Dembele che al momento fa pendere l’ago della bilancia sui francesi. Per i capitolini partita transitoria quella di Strasburgo, sconfitta indolore con diversi giocatori lasciati a casa a recuperare la forma migliore e un Dembelè non al meglio che si […]InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗Leggi su infobetting.com

UFFICIALE – Finale Champions League: ecco la designazione arbitrale per Psg-Inter; Champions League, sarà Kovacs l’arbitro di PSG-Inter: arriva la decisione ufficiale; PSG-Inter, ecco chi dirigerà la finale di Champions League; PSG-Inter, ecco chi dirigerà la finale di Champions League. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online