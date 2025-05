PSG Inter Doué si carica | Ancora non è finita! Finale di Champions molto importante per il club…

di Marco BlasiPSG Inter, Doué si carica: «Ancora non è finita! Finale di Championsmoltoimportante per il club.» Le parole dell’attaccante dei pariginiTra i protagonisti dei Trophées UNFP c’è anche il giovane talento del Paris Saint-Germain, Desiré Doué. L’attaccante, che si è aggiudicato il premio come miglior giovane, ha contribuito al trionfo del club francese, che ha raccolto ben 14 riconoscimenti. Nel ricevere il premio, Doué ha voluto esprimere la sua gratitudine con parole di ringraziamento rivolte a tutti, parlando anche della Finale di Champions contro l’Inter.LE PAROLE- «È il culmine di una stagione di grande successo. Anche se non è finita, sappiamo che ci sono Ancora la Finale di Coppa di Francia e la Finale di Champions League, che saranno due partite molto importanti per il club. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - PSG Inter, Doué si carica: «Ancora non è finita! Finale di Champions molto importante per il club…»

