PSG Inter Boban | Sarà una partita complicata poco divertente…

In vista della finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain, Zvonimir Boban, ex centrocampista del Milan, ha condiviso le sue opinioni su questa attesa sfida. Intervenuto sul canale YouTube

PSG Inter, Boban: «Sarà una partitacomplicata, poco divertente.» Le parole dell'ex giocatore del MilanL'ex centrocampista croato del Milan, Zvonimir Boban, è Intervenuto sul canale YouTube "Milan Hello", dove ha affrontato diversi temi d'attualità. Tra questi, anche un'analisi sulla finale di Champions League che vedrà contrapposte Inter e Paris Saint-Germain.LE PAROLE- «Sarà una partita molto complicata tatticamente per tutte e due le squadre. Il PSG sa stare basso "all'italiana", però ha una velocità incredibile, è una squadra che nessun'altra al mondo ha. Ha una velocità fuori dal comune: se pensi ad Hakimi e Nuno Mendes, se pensi a quei 3-4 davanti. E poi ha un dinamismo a centrocampo straordinario, con Vitinha, Fabian Ruiz e Neves. Una squadra veramente durissima, intelligente tatticamente, che con l'Arsenal ha fatto una grande partita.

