PSG Inter alla scoperta dell’arbitro Kovacs | i precedenti e quell’avvertimento per i calciatori nerazzurri…

PSG Inter si prepara ad affrontare la finale di Champions League con un occhio attento all'arbitraggio. Istvan Kovacs, scelto dalla UEFA per dirigere l'incontro, porta con sé una certa esperienza. Scopriamo i suoi precedenti e gli avvertimenti rivolti ai calciatori nerazzurri, approfondendo l'analisi dell'ex arbitro Gianpaolo Calvarese.

PSG Inter, l'analisi sull'arbitro Istvan Kovacs che è stato scelto dalla Uefa per dirigere la finale di Champions League. I dettagliGianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha analizzato la designazione di Istvan Kovacs per la finale di Champions League tra PSG Inter.CHE ARBITRO E' Kovacs E I precedenti – «Il carattere forte e autoritario è al tempo stesso un elemento di forza e un rischio per Kovacs. Calabria e Di Lorenzo, i due capitani di Milan e Napoli, prima del quarto di finale che li vedeva contrapposti nel 2023, ricevettero la chiara indicazione dell'arbitro di non protestare: una modalità un po' obsoleta, che denotava un rapporto rigido poco empatico con i calciatori. Da quel momento, Kovacs ha sicuramente vissuto una crescita, come dimostrano le direzioni di questa?anno in Champions (l'ultima in PSG-Liverpool).

Donnarumma rinnova al Psg? Ecco la prima offerta dell’Inter! - Gianluigi Donnarumma è in scadenza a giugno del 2026 ed è ancora in dubbio il suo rinnovo con il Psg. L’Inter segue la situazione del portiere in maniera particolarmente interessata, Alfredo Pedullà dà i suoi aggiornamenti su X.PRESENTE IN PORTA – Pochi mesi fa l’Inter in porta ha acquistato Josep Martinez. Dal Genoa è arrivato il futuro primo portiere nerazzurro, che tra l’altro ha fatto molto bene nelle occasioni che gli sono state concesse da Simone Inzaghi. 🔗Leggi su inter-news.it

La finale di Champions è Inter-Psg: le parate di Donnarumma e le incursioni dell’ex Hakimi eliminano l’Arsenal - Sarà il Paris Saint-Germain ad affrontare l’Inter il 31 maggio a Monaco di Baviera nella finale di Champions League. I campioni di Francia in carica hanno vinto 2-1 la semifinale di ritorno contro l’Arsenal confermando il successo ottenuto a Londra nella gara d’andata (1-0, gol di Dembelè). Ancora protagonista Gianluigi Donnarumma, autore di un paio di interventi decisivi (dopo quelli con il Liverpool e l’Aston Villa) che hanno tenuto a galla gli uomini di Luis Enrique. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Mourinho insiste per Skriniar. Per il Psg questo è il prezzo. Fenerbahce e una big nel futuro dell’ex Inter - Il Fenerbahce vuole Milan Skriniar su richiesta del proprio allenatore José Mourinho. Il Psg fissa il prezzo per l’addio, con una big inglese alla finestra Il Fenerbahce ha schiacciato sul pedale dell’acceleratore. Il mercato del club turco per la prossima stagione si sta intensificando gradualmente, a seconda delle richieste di José Mourinho. Secondo il portale […] 🔗Leggi su calcionews24.com

