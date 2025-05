Prove Invalsi al via nelle classi seconde delle superiori con una novità | c’è anche la prova sulle competenze digitali

A partire da oggi, 12 maggio, si svolgeranno le prove Invalsi per gli studenti del secondo anno delle scuole superiori, completando così il ciclo annuale di valutazione iniziato con le scuole primarie. Quest'edizione presenta una novità importante: per la prima volta, verranno valutate anche le competenze digitali degli studenti, una riflessione sul ruolo crescente delle tecnologie nell'istruzione contemporanea.

Da oggi 12 maggio al via le Prove Invalsi per gli studenti del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado (grado 10), che chiudono il calendario delle Prove dopo gli alunni della scuola primaria. Quest'anno con un elemento inedito: si misurano anche le competenze digitali.

