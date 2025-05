Prove di pace all' americana Putin apre ai negoziati sì di Zelensky

... dichiarazioni ottimistiche riguardo al conflitto tra Russia e Ucraina. La sua visione, purtroppo, si scontra con la realtà di una situazione complessa e logorante. Mentre il mondo attende con ansia una risoluzione, le parole di Trump sollevano interrogativi su come si possa realmente raggiungere la pace e sul costo umano che continua a crescere ogni giorno.

«Un giorno potenzialmente grandioso per Russia e Ucraina! Pensate alle centinaia di migliaia di vite che saranno salvate quando questo bagno di sangue senza fine, si spera, si concluderà. Sarà un mondo completamente nuovo, e molto migliore». L'ottimismo di Donald Trump, anche stavolta, è senz'altro eccessivo, e d'altronde non è la prima volta che il presidente americano si lascia andare ad auspici e speranze fin troppo favorevoli sulla fine del conflitto, ma un piccolo passo avanti, nel tentativo di fermare le ostilità, c'è stato. Alla proposta dei volenterosi europei, e nello specifico di Francia, Gran Bretagna, Germania e Polonia, che nell'incontro di sabato a Kiev assieme ai vertici ucraini hanno chiesto ufficialmente, con il sostegno degli Stati Uniti, una tregua di trenta giorni, ha risposto in maniera altrettanto chiara Vladimir Putin. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Prove di pace all'americana. Putin apre ai negoziati, sì di Zelensky

