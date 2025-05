Prova più volte a introdursi in casa della ex che vive con i figli minori arrestato

La polizia ha arrestato un uomo che, dopo vari tentativi di intrusione nella casa della sua ex compagna, stava creando un clima di terrore per lei e i suoi figli minori. L’intervento tempestivo degli agenti della squadra volante ha garantito la sicurezza della giovane madre di 23 anni, segnalando l’importanza della lotta alla violenza domestica.

La polizia, nel proseguire l'azione di contrasto alla violenza domestica, è intervenuta per una vicenda di atti persecutori emersa la settimana scorsa.A gestire l’intervento e a mettere in sicurezza una ragazza di 23 anni pescarese, sono stati gli agenti della squadra volante prontamente. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Prova più volte a introdursi in casa della ex che vive con i figli minori, arrestato

