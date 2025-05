Prosieben | Ppf lancia offerta per salire fino al 2999%

Il gruppo ceco Ppf Im ha annunciato il lancio di un'offerta pubblica di acquisto parziale per acquisire ulteriori azioni della società tedesca ProSiebenSat.1. Attualmente, Ppf detiene quasi il 30% delle azioni della compagnia, e l'operazione potrebbe segnare un importante passo avanti nella sua strategia di espansione nel settore dei media europei.

Francoforte (Germania), 12 mag. (LaPresse) – Il gruppo ceco Ppf Im, una sussidiaria indiretta di Ppf Group Nv (Ppf), ha annunciato oggi la decisione di lanciare un’offerta pubblica di acquisto sotto forma di offerta parziale per l’acquisizione di un numero di azioni ProsiebenSat.1 ancora da determinare. Come si legge in una nota di Prosieben, attualmente Ppf detiene una partecipazione di quasi il 15 percento in ProsiebenSat.1 Media attraverso azioni e strumenti finanziari. Con l’offerta, Ppf mira ad acquisire una partecipazione in ProsiebenSat.1 fino al 29,99 percento del capitale azionario. L’offerta prevede un corrispettivo di 7,00 euro per azione, pagabile interamente in contanti. Ppf ha inoltre ribadito il suo pieno sostegno all’attuale strategia dell’azienda. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Prosieben: Ppf lancia offerta per salire fino al 29,99%

Mfe-Mediaset lancia offerta per aumentare partecipazione in Prosieben - Mfe-Mediaset, che già detiene quasi il 30% di Prosieben, lancia un'Offerta pubblica di acquisto volontaria sul gruppo media tedesco "per aumentare la sua partecipazione, con l'obiettivo di ottenere flessibilità e opzionalità". Lo rende noto il Biscione al termine della riunione odierna del suo Cda, aggiungendo che prevede di offrire un corrispettivo pari alla media ponderata per i volumi degli ultimi 3 mesi del titolo Prosieben, "che corrisponde al corrispettivo d'offerta minimo per legge", un valore che potrebbe essere attorno ai 5,7 euro, contro una chiusura odierna a 6,5 euro. 🔗Leggi su quotidiano.net

MFE lancia un'offerta per crescere in ProSiebenSat.1. Pier Silvio Berlusconi: "Serve un cambio di passo" - MFE-MEDIAFOREUROPE annuncia il lancio di un'Offerta Pubblica di Acquisto volontaria su ProSiebenSat.1 con l'obiettivo di salire di quota e rafforzare la propria presenza nella Società, contribuendo attivamente alla crescita e allo sviluppo del broadcaster tedesco. «Serve un cambio di passo - ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi, ceo di MFE-MEDIAFOREUROPE -. Riteniamo che ProSiebenSat.1 abbia bisogno di un azionista solido che possa mettere a disposizione competenze e esperienza nel settore, contribuendo attivamente al suo percorso di crescita. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

Mfe-Mediaset valuta offerta per il controllo di Prosieben - Mfe-Mediaset, che è già primo azionista con quasi il 30% del capitale di Prosieben, terrà un Cda nel pomeriggio per discutere anche un'offerta che possa portare al controllo del gruppo media tedesco. La riunione era calendarizzata da inizio anno ma, secondo fonti di mercato, il Biscione sta decidendo di procedere per una presa di controllo di Prosieben. Il titolo del gruppo tedesco in Borsa sale del 4%. 🔗Leggi su quotidiano.net

