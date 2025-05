Prosieben | il gruppo ceco PPF sfida Mfe e lancia Opa per salire al 299%

Il gruppo ceco PPF entra nel vivo della competizione nel settore dei media, lanciando un'offerta pubblica di acquisto per ampliare la sua partecipazione in ProSiebenSat.1 fino al 29,99%. Attualmente possessore di quasi il 15% dell'emittente tedesca, PPF mira a consolidare la sua influenza in un mercato sempre più dinamico, sfidando così anche Mediaset.

Milano, 12 mag. (askanews) – Il gruppoceco PPF sfida Mediaset e annuncia un’offerta pubblica di acquisto per aumentare la propria partecipazione in ProsiebenSat.1 fino al 29,99%. PPF Group, che attualmente detiene una quota di quasi il 15% nell’emittente tedesca attraverso azioni e strumenti, ha annunciato oggi la decisione di lanciare un’Opa sotto forma di offerta parziale per raggiungere una partecipazione in Prosieben fino al 29,99%. L’offerta prevede un corrispettivo in contanti pari a 7 euro per azione. L’offerta, sottolinea Prosieben, non è finalizzata all’acquisizione di una partecipazione di controllo nella società e, di conseguenza, non si estende all’acquisizione di tutte le azioni in circolazione. L’offerta offrirà agli azionisti, che preferiscono monetizzare il loro investimento a breve termine, un’alternativa migliore, interamente in contanti, all’offerta pubblica di acquisto pubblicata da Mfe l’8 maggio, con un premio di circa il 21% rispetto al corrispettivo implicito dell’offerta Mfe al 9 maggio. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Mediaset vuole comprare la tedesca ProSieben. Berlusconi: “Puntiamo a creare un gruppo paneuropeo” - Mediaset si lancia alla conquista dell’Europa. Mfe, la società della famiglia Berlusconi che controlla il Biscione, ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto volontaria per aumentare la sua partecipazione nel principale operatore tedesco nel settore dell’entertainment, ProSieben, di cui detiene attualmente il 30%. Lo ha annunciato la stessa Mfe dopo la riunione del consiglio d’amministrazione di ieri, giovedì 27 marzo. 🔗Leggi su tpi.it

Prosieben: Ppf lancia offerta per salire fino al 29,99% - Francoforte (Germania), 12 mag. (LaPresse) – Il gruppo ceco Ppf Im, una sussidiaria indiretta di Ppf Group Nv (Ppf), ha annunciato oggi la decisione di lanciare un’offerta pubblica di acquisto sotto forma di offerta parziale per l’acquisizione di un numero di azioni ProSiebenSat.1 ancora da determinare. Come si legge in una nota di Prosieben, attualmente Ppf detiene una partecipazione di quasi il 15 percento in ProSiebenSat. 🔗Leggi su lapresse.it

Prosieben: ceo Habets, sostegno a Ppf, investitore di lunga data - Francoforte (Germania), 12 mag. (LaPresse) – “Ppf è un investitore di lunga data in ProSiebenSat.1 e ha una profonda conoscenza del nostro business. Il consiglio di Amministrazione sostiene il crescente impegno di Ppf in ProSiebenSat.1, che si riflette nei termini dell’offerta, e apprezza il supporto di Ppf alla nostra strategia di trasformazione digitale”. Lo ha dichiarato Bert Habets, ceo di ProSiebenSat. 🔗Leggi su lapresse.it

