Prosieben | gruppo ceco PPF sfida Mediaset con offerta cash a 7 euro

Il mercato mediatico europeo si infiamma con la sfida tra Mediaset e il gruppo ceco PPF per il controllo di Prosieben. Dopo l'offerta pubblica d'acquisto lanciata da Mediaset, PPF risponde con un'offerta cash a 7 euro per rilevare la storica emittente tedesca, intensificando la competizione tra i due colossi.

Milano, 12 mag. (askanews) – E’ “battaglia” per la conquista della tedesca Prosiebensat, di cui Mfe è primo azionista con il 30%. Dopo l’Opa del gruppoMediaset che ha preso il via l’8 maggio, arriva oggi a sorpresa la contromossa del socio PPF. Il gruppoceco, controllato dagli eredi del miliardario Petr Kellner e attualmente azionista (tra azioni e derivati) con il 15% di Prosieben, ha lanciato infatti un’offerta parziale per salire fino al 29,99%. Mette sul piatto 7 euro per azione interamente in contanti contro il corrispettivo misto offerto dal Biscione, costituito da 4,48 eurocash e 0,4 azioni Mfe A, per complessivi 5,74 euro, il minimo previsto per legge. Il mercato sembra subito apprezzare, con il titolo Prosieben che alla Borsa di Francoforte ha messo le ali: il rialzo a metà seduta è del 19% a 7,1 euro. 🔗Leggi su Ildenaro.it