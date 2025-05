Prosieben | ceo Habets sostegno a Ppf investitore di lunga data

Francoforte, 12 mag. (LaPresse) – Bert Habets, CEO di ProSiebenSat.1, ha espresso il forte sostegno del consiglio di amministrazione per l'impegno crescente di Ppf, storico investitore dell'azienda. Habets ha sottolineato l'importanza della collaborazione con Ppf nella strategia di trasformazione digitale di ProSiebenSat.1, evidenziando come l'offerta reciproca possa contribuire significativamente al futuro della compagnia.

Francoforte (Germania), 12 mag. (LaPresse) – “Ppf è un investitore di lungadata in ProsiebenSat.1 e ha una profonda conoscenza del nostro business. Il consiglio di Amministrazione sostiene il crescente impegno di Ppf in ProsiebenSat.1, che si riflette nei termini dell’offerta, e apprezza il supporto di Ppf alla nostra strategia di trasformazione digitale”. Lo ha dichiarato Bert Habets, ceo di ProsiebenSat.1, dopo l’offerta pubblica del gruppo ceco Ppf per raggiungere fino al 29.99% del capitale sociale del gruppo mediatico tedesco. Dopo la pubblicazione del documento di offerta, si legge in una nota, “il consiglio di Gestione e il consiglio di Sorveglianza della società emetteranno ciascuno il proprio parere motivato, previsto dalla legge, sull’offerta annunciata da Ppf”. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Prosieben: ceo Habets, sostegno a Ppf, investitore di lunga data

Prosieben conferma il Ceo Bert Habets per altri tre anni - Il Consiglio di sorveglianza di ProSieben ha rinnovato per altri tre anni, fino a ottobre 2028, il mandato di Bert Habets come presidente del Consiglio di amministrazione. Il mandato di Habets sarebbe scaduto a ottobre 2025. Intanto, durante l’assemblea di fine maggio, in cui verranno rinnovati alcuni membri del Consiglio di sorveglianza, è prevista l’uscita del presidente Andreas Wiele. La decisione arriva mentre Mfe-Mediaset è salita al 30,09 per cento del capitale di ProSieben, superando la precedente quota del 29,9 per cento. 🔗Leggi su lettera43.it

Prosieben: Bert Habets confermato presidente fino al 2028 - Il Consiglio di sorveglianza di Prosieben ha prorogato il mandato di Bert Habets come presidente del Consiglio di amministrazione per altri tre anni, fino all'ottobre 2028. Lo rende noto un comunicato del gruppo media tedesco, del quale Mfe-Mediaset da primo azionista, ora già oltre il 30% del capitale, ha annunciato un'Opa al prezzo minimo di legge.Il mandato di Habets scadeva il prossimo ottobre, mentre con l'assemblea di fine maggio, nella quale verrà votata parte del Consiglio di sorveglianza, lascerà il presidente di Prosieben, Andreas Wiele. 🔗Leggi su quotidiano.net

