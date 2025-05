Proseguono i lavori per la nuova stazione ' interrata' di Capurso | Opera strategica per il territorio

Proseguono a ritmo sostenuto i lavori per la nuova stazione interrata di Capurso, un'opera strategica per il territorio. L'assessora pugliese ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, ha visitato il cantiere insieme al sindaco Michele Laricchia, sottolineando l'importanza del progetto per migliorare la mobilità nella regione.

L'assessora pugliese ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere di Ferrovie del Sud Est per l'interramento della stazione di Capurso, insieme al sindaco della cittadina barese, Michele Laricchia.L'Opera rientra nel progetto della.

