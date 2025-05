Pronto Soccorso ampliato a fine giugno | Riorganizzazione e tanti interventi Ma resta la carenza di personale

Cambio alla guida dell’ospedale di Ravenna: la dottoressa Aura Brighenti è la nuova direttrice sanitaria. Assumerà l'incarico come facente funzione per nove mesi, con possibilità di proroga, fino all'uscita del bando di concorso. Con un’ampia esperienza in Ausl Romagna, Brighenti, 39 anni, ha recentemente gestito anche il Dipartimento di Emergenza Urgenza, portando con sé una significativa expertise nel settore.

Cambio alla guida dell'ospedale di Ravenna. Nei giorni scorsi, infatti, è arrivata la dottoressa Aura Brighenti, nuova direttrice sanitaria: ricoprirà l'incarico come facente funzione per nove mesi, prorogabili, in attesa che venga predisposto il bando di concorso. Brighenti, 39 anni, lavora in Ausl Romagna da tempo. Negli ultimi anni si è occupata anche del Dipartimento di Emergenza Urgenza di Ravenna: "Da lì ho cominciato a gestire il tema della carenza di personale a Faenza e Ravenna".Brighenti, partiamo subito con uno dei temi caldi: il ProntoSoccorso di Ravenna. A che punto sono i lavori? "A breve, entro giugno, ci consegneranno la parte più cospicua dell'ampliamento (a finegiugno il ProntoSoccorso sarà operativo con l'ampliamento, ndr). Aiuterà a gestire il flusso di pazienti. resta una significativa criticità in merito al personale su quell'unità operativa".

