Pronostico e quote Matteo Berrettini – Casper Ruud Roma 12-05-2025 ore 19 | 00

Matteo Berrettini si prepara ad affrontare una sfida ardua: il norvegese Casper Ruud, reduce dalla vittoria a Madrid, dove ha eliminato avversari di grosso calibro come Medvedev e Fritz. Con un gioco ritrovato e una grande determinazione, Ruud si candida come uno dei favoriti del torneo, mentre Berrettini dovrà dare il massimo per contrastare la sua ascesa verso la vittoria finale.

MatteoBerrettini trova sulla sua strada un’ostacolo davvero difficile, quello rappresentato da CasperRuud, fresco trionfatore a Madrid, torneo nel quale ha fatto fuori Rinderknech, Korda, Fritz, Medvedev, Cerundolo e Draper. Il norvegese insomma sembra tornato al suo miglior livello e pone la sua candidatura anche per la vittoria finale anche se ovviamente i favoriti sono .InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Matteo Berrettini – Casper Ruud, Roma 12-05-2025 ore 19:00

Approfondimenti da altre fonti

Pronostico e quote Matteo Berrettini – Casper Ruud, Roma 12-05-2025 - Matteo Berrettini trova sulla sua strada un’ostacolo davvero difficile, quello rappresentato da Casper Ruud, fresco trionfatore a Madrid, torneo nel quale ha fatto fuori Rinderknech, Korda, Fritz, Medvedev, Cerundolo e Draper. Il norvegese insomma sembra tornato al suo miglior livello e pone la sua candidatura anche per la vittoria finale anche se ovviamente i favoriti sono […]InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗Leggi su infobetting.com

Pronostico e quote Matteo Berrettini – Jacob Fearnley, Roma 10-05-2025 - Matteo Berrettini torna dopo essere stato costretto al ritiro a Madrid e trova sulla sua strada Jacob Fearnley, un britannico che sulla terra non aveva fatto quasi nulla fino a qualche settimana fa in Spagna. A Barcellona si è qualificato battendo poi uni specialista come Carballes Baena al primo turno prima di fermarsi contro De […]InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗Leggi su infobetting.com

Pronostico e quote Matteo Berrettini – Jacob Fearnley, Roma 10-05-2025 ore 11:00 - Matteo Berrettini torna dopo essere stato costretto al ritiro a Madrid e trova sulla sua strada Jacob Fearnley, un britannico che sulla terra non aveva fatto quasi nulla fino a qualche settimana fa in Spagna. A Barcellona si è qualificato battendo poi uni specialista come Carballes Baena al primo turno prima di fermarsi contro De […]InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗Leggi su infobetting.com

Approfondimenti da altre fonti

Pronostico Berrettini-Musetti quote ottavi Atp Montecarlo 2025; Internazionali di Roma 2025: il pronostico di Sinner-Navone; Fritz-Berrettini, Miami Open 2025: pronostico e dove vedere; Pronostici tennis oggi 29/4/2025: quote Madrid Open. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Internazionali di Roma 2025: il pronostico di Sinner-Navone - Il numero 1 del mondo torna in campo dopo la sospensione, a sfidarlo sarà l'argentino n° 99 del Ranking che al 1° turno ha battuto in due set l'azzurro Cinà ... 🔗corrieredellosport.it

Pronostico Matteo Berrettini-Lorenzo Musetti: derby azzurro agli ottavi del ATP Montecarlo 2025 - Vediamo l’analisi di Matteo Berrettini-Lorenzo Musetti ... Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle ... 🔗betitaliaweb.it

Pronostico Berrettini-Musetti quote ottavi Atp Montecarlo 2025 - Matteo contro Lorenzo in una sorta di spareggio considerando che i precedenti sono in parità (1-1). Scopriamo pronostico e quote di Berrettini-Musetti in programma giovedì 10 aprile alle ore 11. 🔗informazione.it