Pronostico e quote Jannik Sinner – Jesper de Jong Roma 12-05-2025 ore 15 | 00

In breve da Zazoom:

Jannik Sinner ha fatto il suo atteso ritorno in campo sabato sera, sconfiggendo Mariano Navone con un punteggio di 6-3 6-4. Dopo tre mesi di assenza, il giovane talento ha mostrato segni di ruggine, ma la sua performance ha convinto anche il numero uno del Ranking ATP. Le aspettative sono alte: ogni incontro rappresenterà un'opportunità per affinare il suo gioco e tornare al top.

JannikSinner è tornato in campo sabato sera dopo tre mesi battendo Mariano Navone 6-3 6-4 dopo una partita nella quale ha dimostrato che un po’ di ruggine c’era, ma con una prestazione di cui il numero uno del Ranking ATP si è dichiarato soddisfatto. E’ lecito attendersi che migliorerà partita per partita e comunque .InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Jannik Sinner – Jesper de Jong, Roma 12-05-2025 ore 15:00

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pronostico e quote Jannik Sinner – Mariano Navone, Roma 10-05-2025 ore 19:00 circa con diretta TV Sky e RAI 2 - Jannik Sinner è il numero uno del Ranking ATP, e non torna da un infortunio ma da una squalifica per le note vicende legate al Clostebol, sulle quali l’azzurro ha avuto ben poche responsabilità, ma ci sono comunque avversari più agevoli di Mariano Navone sulla terra rossa da incontrare in una circostanza del genere. Senza […]InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗Leggi su infobetting.com

Pronostico e quote Jannik Sinner – Mariano Navone, Roma 10-05-2025 ore 19:00 circa con diretta TV Sky e RAI 2 - Jannik Sinner è il numero uno del Ranking ATP, e non torna da un infortunio ma da una squalifica per le note vicende legate al Clostebol, sulle quali l’azzurro ha avuto ben poche responsabilità, ma ci sono comunque avversari più agevoli di Mariano Navone sulla terra rossa da incontrare in una circostanza del genere. Senza […]InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗Leggi su infobetting.com

Pronostico e quote Jannik Sinner – Mariano Navone, Roma 10-05-2025 - Jannik Sinner è il numero uno del Ranking ATP, e non torna da un infortunio ma da una squalifica per le note vicende legate al Clostebol, sulle quali l’azzurro ha avuto ben poche responsabilità, ma ci sono comunque avversari più agevoli di Mariano Navone sulla terra rossa da incontrare in una circostanza del genere. Senza […]InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗Leggi su infobetting.com

Se ne parla anche su altri siti

Pronostico Sinner-De Jong quote analisi sedicesimi Atp Roma; Pronostico Sinner-Navone quote analisi Internazionali Roma; Internazionali di Roma 2025: il pronostico di Sinner-Navone; Sinner-Navone: il pronostico e dove vedere il match | Internazionali di Roma 2025. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pronostico Sinner-De Jong, per Jannik c'è un altro test prima dei big: le quote del match - Pronostico Sinner-De Jong quote e analisi sedicesimi Internazionali d'Italia Atp Roma in programma lunedì 12 maggio non prima delle ore 17 ... 🔗gazzetta.it

Pronostico Sinner-De Jong 12 Maggio: Terzo turno ATP Roma 2025 - Si torna in campo, lunedì 12 maggio, per giocare i match di terzo turno degli Internazionali BNL d'Italia 2025: pronostico Sinner-De Jong, orario e dove guardare in diretta TV e Streaming ... 🔗bottadiculo.it

Pronostico Jannik Sinner-Mariano Navone: il 10 maggio torna in campo il numero 1 al mondo al ATP Roma 2025 - Pronostico Sinner-Navone 10 maggio 2025. Analisi, quote, guida tv e scommesse sul match di ritorno del numero 1 al mondo al ATP Roma. 🔗betitaliaweb.it