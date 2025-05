Pronostico e quote Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves gara 4 NBA 13-05-2025

In breve da Zazoom:

I Golden State Warriors, con e senza Steph Curry, dimostrano sempre la loro competitività. Nella sfida contro i Minnesota Timberwolves, la squadra californiana avrebbe potuto portarsi a casa gara 3, se non fosse stato per la straordinaria prestazione di Julius Randle. Con una tripla doppia, Randle ha saputo annerire le sorti del match, dominando il quarto periodo con una performance che ha incantato il pubblico.

Esistono i Warriors con Curry ed esistono anche i Warriors senza Curry, sono competitivi e probabilmente si sarebbero anche presi gara 3 contro i Wolves, mantenendo il fattore campo, se dall’altra parte non fosse comparso un Randle in versione tripla doppia capace di dominare il quarto periodo non solo con i punti e i rimbalzi .InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves gara 4, NBA 13-05-2025

Su altri siti se ne discute

Pronostico e quote Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors, NBA 09-05-2025 - I Warriors hanno completato il quartetto di sorprese di gara 1 al primo turno delle semifinali di Conference, con le squadre di casa battute dalle avversarie che hanno subito ribaltato il fattore campo e dopo Cavs, due volte sorpresi dai Pacers, Celtics e Thunder è toccato ai Wolves. In gara 1 Golden State ha vinto […]InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗Leggi su infobetting.com

Pronostico e quote Golden State Warriors – Houston Rockets, NBA 02-05-2025 - Come prevedibile i Rockets a un passo dall’eliminazione hanno regalato almeno un’altra soddisfazione ai loro tifosi vincendo 131-116 gara 5 contro i Warriors e regalandosi un nuovo viaggio nella baia in quella che potrebbe essere la partita che chiude i conti a favore di Golden State. Al Toyota Center la serata era già in archivio con […]InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗Leggi su infobetting.com

Pronostico e quote Houston Rockets – Golden State Warriors gara 7, NBA 05-05-2025 - Anche tra Rockets e Warriors servirà gara 7 per stabilire chi affronterà i Wolves nella semifinale della Western Conference e Golden State ha perso l’occasione di chiudere il discorso al Chase Center perdendo 115-107 una gara 6 nella quale la difesa di Houston ha fatto la differenza all’inizio dell’ultimo periodo costringendo gli uomini di Kerr […]InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗Leggi su infobetting.com

Approfondimenti da altre fonti

Quote vincente NBA 2024/2025, il pronostico: Thunder favorita davanti a Boston; Golden State Warriors – Houston Rockets: Anteprima e Pronostico della Partita; Pronostici NBA: le migliori quote di oggi; Pronostici NBA oggi: quote playoff 26/05/22 Miami-Boston, Golden State-Dallas. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pronostici NBA semifinali conference - Pronostici NBA semifinali conference. Analisi, programma, statistiche Cavs-Pacers, Celtics-Knicks, Thunder-Nuggets e Timberwolves-Nuggets. 🔗betitaliaweb.it

Psg-Arsenal, pronostico e quote: si decide l'altra finalista di Champions League - Scopriamo pronostico e quote maggiorate del match ... Mentre l’X è offerto 3.70 da Betsson, 3.65 per Goldbet e 3.50 secondo Sisal. Che siano i padroni di casa a sbloccare il risultato è proposto 1.80 ... 🔗oddschecker.com

Inter-Barcellona, pronostico e quote: chi va in finale di Champions League? - Scopriamo quote maggiorate e pronostico di Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League. Pronostico Barcellona-Inter: Oddschecker punta su Goal & Over 2.5 Il pronostico di Oddschecker ... 🔗oddschecker.com