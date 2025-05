Pronostico Atalanta-Roma | il trend può essere invertito

Atalanta-Roma, match cruciale della trentaseiesima giornata di Serie A, si svolgerà lunedì alle 20:45. L'Atalanta cerca di consolidare la sua qualificazione alla Champions League, mentre la Roma, in cerca di riscatto, punta a chiudere in bellezza la stagione. Scopriamo statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostici e le modalità di visione della partita.

Atalanta-Roma è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, Pronostico, diretta tv, streaming.Da una parte l’Atalanta, che la qualificazione alla prossima Champions League ce l’ha in pugno e che in questo scontro diretto ha l’occasione di blindarla in maniera definitiva. Dall’altra la Roma, senza alcun dubbio la squadra più in forma del campionato, che dopo una rimonta clamorosa è rientrata pienamente in corsa per il quarto posto, diventando una delle principali candidate per l’ultimo slot che mette in palio il pass per la coppa più ricca ed ambita.PronosticoAtalanta-Roma: il trend può essereinvertito (Ansa) – Ilveggente.itNon mancano di certo temi e spunti di interesse nella sfida del Gewiss Stadium che chiude la giornata numero 36 della Serie A 2024-25. 🔗Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Atalanta-Roma: il trend può essere invertito

