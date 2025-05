Pronostici Al Hilal-Al Orobah e Al Okhdood-Al Nassr | Ronaldo rischia grosso

alla vigilia della trentunesima giornata della Saudi Pro League, due sfide intriganti si preparano a infiammare il campo: Al Hilal sfida Al Orobah, mentre Al Okhdood affronta Al Nassr. La lotta per il titolo si fa intensa, con l'Al-Hilal ancora in corsa ma con poche speranze, dato il distacco dalla capolista. Scopriamo formazioni, pronostici e dove seguire le partite in diretta.

Al Hilal-Al Orobah e Al Okhdood-Al Nassr sono due partite della trentunesima giornata della Saudi Pro League e si giocano lunedì, rispettivamente alle 18:05 e alle 20:00: tv, formazioni, Pronostici.Sono 12 i punti ancora a disposizione per l’Al-Hilal, in corsa per il titolo in Saudi Pro League a quattro turni dalla fine. Le speranze, tuttavia, si assottigliano sempre di più: la capolista Al-Ittihad – nel momento in cui scriviamo a +6 sul club di Riad – non sembra aver intenzione di rallentare e per poter riconquistare la vetta in extremis servirebbe un vero e proprio miracolo sportivo.Pronostici Al Hilal-Al Orobah e Al Okhdood-Al Nassr: Ronaldorischiagrosso (Instagram) – Ilveggente.itNella prima partita senza Jorge Jesus – l’allenatore portoghese è stato esonerato ad inizio mese subito dopo la sconfitta nella semifinale della Champions League asiatica – l’Al-Hilal è comunque tornato a vincere, prevalendo con un pirotecnico di 5-3 sull’Al-Raed. 🔗Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Al Hilal-Al Orobah e Al Okhdood-Al Nassr: Ronaldo rischia grosso

