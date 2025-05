Professione infermiere | storia sfide e volti in mostra all' ospedale Santa Rosa

All'ospedale Santa Rosa, la mostra fotografica "L'infermiere nel Viterbese: protagonista di cure, sfide e innovazione" celebra la professione infermieristica. Inaugurata il 12 maggio, in occasione della Giornata internazionale dell'infermiere, l'iniziativa, promossa dall'Ordine delle professioni infermieristiche di Viterbo, mette in luce il ruolo cruciale e le sfide affrontate dagli infermieri nella nostra comunità.

Festa della Donna 2025: storia, attualità e nuove sfide per l’equità di genere - L’8 marzo segna un nuovo capitolo nella celebrazione della Festa della Donna 2025, un momento per onorare le conquiste delle donne e riflettere sulle disuguaglianze ancora da superare. Ma come è cambiata questa ricorrenza rispetto al passato? Quali sono le priorità globali nel 2025? E come celebrare in modo significativo? In questo articolo, approfondiamo storia, simboli, eventi e dati aggiornati per un 8 marzo all’insegna della consapevolezza. 🔗Leggi su .com