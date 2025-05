Prof Sinagra | quattro sciamannati a Leopoli

Università Tor Vergata: inapplicate quattro sentenze su concorso contestato, le precisazioni del Prof. Enrico Finazzi Agrò - L’Università di Roma Tor Vergata continua ad ignorare le sentenze che impongono la ripetizione del concorso di Urologia del Dipartimento di Scienze chirurgiche. I giudici amministrativi hanno annullato il concorso in ben quattro occasioni, stabilendo che la valutazione dei titoli fosse stata condotta in modo illegittimo. I fatti sul concorso contestato all’Università Tor Vergata Il […] The post Università Tor Vergata: inapplicate quattro sentenze su concorso contestato, le precisazioni del Prof. 🔗Leggi su scuolalink.it