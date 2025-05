Prodotti tipici e musica | all' Oasi degli Alburni torna la Festa degli Asparagi

Dal 17 al 19 marzo, la 25ª edizione della Festa degli Asparagi Selvatici farà rivivere tradizioni culinarie uniche nel suggestivo Parco Nazionale del Cilento. Presso l’Oasi degli Alburni a Postiglione, l'evento promette di deliziare i palati di buongustai e appassionati con piatti che celebrano l’autenticità dei sapori locali. Un'occasione imperdibile per scoprire e gustare le prelibatezze del territorio!

