Procura di Venezia indaga Brugnaro e 33 soggetti per la vendita sospetta dei terreni dei Pili

La Procura di Venezia ha avviato un'indagine nei confronti del sindaco Luigi Brugnaro e 33 altri soggetti, accusati di irregolarità nella vendita dei terreni dei Pili. L'inchiesta, denominata “Palude”, è stata avviata a luglio e ha già portato a perquisizioni e arresti, scatenando un acceso dibattito sulla trasparenza nella gestione del patrimonio urbano.

La Procura di Venezia ha avviato il procedimento giudiziario contro il sindaco Luigi Brugnaro insieme ad altri 33 soggettiindagati nell'inchiesta nota come "Palude". La stessa inchiesta, avviata lo scorso luglio, ha portato a perquisizioni e arresti nella città lagunare, innescando una serie di conseguenze giuridiche che stanno scuotendo l'amministrazione locale.

