Primo rapporto infermieristico a Roma | investimenti retribuzioni e uniformità territoriale

Durante un incontro a Roma, è stato presentato il primo rapporto sulle professioni infermieristiche, rappresentando un'importante evoluzione per il settore. Il presidente di Salutequità, Tonino Aceti, ha evidenziato la necessità di orientare le future decisioni sugli investimenti e sulle retribuzioni verso una maggiore uniformità territoriale, per garantire un servizio sanitario equo e di qualità.

Durante un incontro tenutosi a Roma, è stato presentato il Primorapporto dedicato alle professioni infermieristiche, segnando un momento di svolta per il settore. In questa occasione, il presidente di Salutequità, Tonino Aceti, ha sottolineato l'importanza di basare future decisioni e investimenti su dati concreti, evidenziando come infermieri, decisori e stakeholder possano ora confrontarsi su .

