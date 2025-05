Prime Video | Le Regole del Delitto Perfetto s6 Il Mondo dei Polpi Merlin e 3 miniserie

Prime Video si rinnova continuamente, presentando nuove emozionanti serie come "Le regole del delitto perfetto" (Stagione 6), "Il mondo dei polpi", "Merlin" e tre miniserie. Con un catalogo in costante aggiornamento, gli utenti possono sperimentare un'ampia varietà di contenuti, rendendo ogni settimana un'opportunità per scoprire storie avvincenti e originali.

Il catalogo di PrimeVideo si rinnova costantemente, offrendo vaste possibilità ai suoi utenti. Ogni settimana nuove serie, sia originali sia di terzi, arricchiscono il servizio, garantendo una scelta sempre ampia e diversificata. Questo mutamento continuo rappresenta una sfida per chi, tra tantissime proposte, fatica a decidere cosa guardare.

