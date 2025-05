Prima le botte poi trascinata per i capelli | orrore davanti all’ospedale italiano sotto gli occhi dei figli

Un episodio di violenza inaccettabile ha scosso la comunità di Bolzano, dove un uomo di 45 anni ha aggredito brutalmente la moglie davanti ai loro tre figli minorenni. La scena di pura paura e terrore si è svolta nei pressi dell'ospedale San Maurizio, ma fortunatamente, alcuni testimoni hanno allertato le autorità, consentendo l'arresto dell'aggressore per atti persecutori.

Pugni in faccia, con violenza. Poi trascinata per i capelli, sotto gli occhi terrorizzati dei tre figli minorenni. Una violenza disumana, quella andata in scena davantiall’ospedale San Maurizio di Bolzano, dove un uomo di 45 anni ha aggredito la moglie. Grazie alla segnalazione di alcuni testimoni, l’aggressore è stato arrestato dalla Polizia di Stato per atti persecutori ed è stato trasferito in carcere.Leggi anche: Malore improvviso agli Internazionali di tennis, si accascia a terra di colpo: partita sospesaUna volta che si è accorto dell’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo, un bolzanino, ha tentato la fuga salendo sulla propria auto, ma è stato bloccato dagli agenti. “Sì, probabilmente ho un po’ esagerato” avrebbe poi detto l’aggressore, che ha confessato la violenza ai danni della donna. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Prima le botte, poi trascinata per i capelli: orrore davanti all’ospedale italiano, sotto gli occhi dei figli

