Prima Categoria Sampaolese mister Bacchetti lascia | fino all’ultimo abbiamo sfiorato l’impresa

SAN PAOLO di JESI, 12 maggio 2025 – Un finale amaro per la Sampaolese, costretta ad abbandonare la prima categoria dopo la sconfitta casalinga contro il Borghetto. Mister Giacomo Bacchetti, che ha lottato fino all’ultimo, ringrazia la società e i giocatori per l’impegno profuso, malgrado il risultato che ha precluso ogni speranza di salvezza.

Ringraziamenti per la società e per tutti i giocatoriSAN PAOLO di JESI, 12 maggio 2025 – Epilogo amaro alla Sampoalese.La sconfitta in casa contro il Borghetto ha sancito la matematica retrocessione senza avere la possibilità di passare per i play out.mister Giacomo Bacchetti che in corsa aveva provato ha dare il proprio contributo per salvare la Categoria ha deciso di lasciare: "Ringrazio la società del San Paolo in particolar modo il Presidente Romolo Marchegiani e il Responsabile Tecnico Luciano Marchegiani, per avermi dato l'opportunità di allenare la Sampaolese. Ringrazio soprattutto tutti i ragazzi che pur nelle difficoltà hanno lottato finoall'ultimo sfiorando l'impresa per una manciata di secondi mostrando a tutti il carattere di chi fino in fondo non ha voluto arrendersi alle disavventure affrontate durante l'anno.