Prima aggredisce clienti e vigilanti di Cucine a Motore poi sanitari e pazienti dell' ospedale | arrestato

Una notte di terrore ha scosso Verona, con un 19enne tunisino, irregolare e già noto alle forze dell'ordine, protagonista di attacchi indiscriminati. Dopo aver aggredito clienti e vigilanti di cucine a motore, ha proseguito la sua violenza contro sanitari e pazienti in ospedale. Arrestato dai carabinieri, il giovane è ora indagato per resistenza a pubblico ufficiale.

Notte di follia quella tra domenica e lunedì per un 19enne di origine tunisina, irregolare e già noto alle forze dell'ordine, il quale è stato tratto in arresto dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Verona. Il giovane è indagato per resistenza a pubblico ufficiale, oltre che. 🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Prima aggredisce clienti e vigilanti di "Cucine a Motore, poi sanitari e pazienti dell'ospedale: arrestato

