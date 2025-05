Prezzi Carburanti | Rialzo Quotazioni e Calo delle Medie Nazionali

Dopo un secondo aumento consecutivo delle quotazioni dei prodotti raffinati, i prezzi consigliati dai principali marchi mostrano segnali di crescita. Tuttavia, le medie nazionali dei prezzi alle pompe di benzina e gasolio continuano a calare, come riferito da Staffetta Quotidiana. Attualmente, il prezzo medio della benzina self service è di 1,694 euro al litro, mentre il servito si attesta a 1,837 euro al litro.

Al secondo Rialzo consecutivo delleQuotazioni dei prodotti raffinati, si rivede il segno "più" anche sui listini dei Prezzi consigliati dei maggiori marchi ma sono ancora in Calo invece le MedieNazionali dei Prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio. Lo sottolinea Staffetta Quotidiana. In media la benzina self service viene venduta a 1,694 euro al litro e il servito a 1,837 euro al litro.Queste - si legge in una nota - sono le Medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio Prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,694 euro al litro (-3 millesimi, compagnie 1,697, pompe bianche 1,687), diesel self service a 1,584 euro al litro (-4, compagnie 1,589, pompe bianche 1,574).

Prezzi benzina e diesel stabili nonostante calo delle quotazioni internazionali - Le quotazioni internazionali dei raffinati calano sotto il peso dei dazi ma in attesa che gli effetti scendano a valle, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel risultano per ora poco mosse. Lo afferma Quotidiano energia sottolineando che il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,771 euro al litro (1,770 la rilevazione del 2 aprile), con le compagnie tra 1,761 e 1,788 euro al litro (no logo 1,762). 🔗Leggi su quotidiano.net

Prezzi dei carburanti in calo: benzina e diesel più economici - Continuano a calare i prezzi dei carburanti dopo la decisa flessione del prezzo del petrolio. La benzina self service secondo le elaborazioni dalla Staffetta, è scambiata a 1,738 euro al litro (-11 millesimi, compagnie 1,741, pompe bianche 1,733) e il diesel self service a 1,635 euro al litro (-11, compagnie 1,639, pompe bianche 1,626). La benzina servito si vende in media a 1,881 euro al litro (-10, compagnie 1,922, pompe bianche 1,803), il diesel servito a 1,778 euro al litro (-10, compagnie 1,820, pompe bianche 1,696). 🔗Leggi su quotidiano.net

Prezzi carburanti in calo: benzina self a 1,736 euro al litro secondo Quotidiano Energia - Prosegue la discesa dei prezzi sulla rete dei carburanti. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 del 14 aprile, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,736 euro al litro (1,738 la rilevazione del 13 aprile), con le compagnie tra 1,726 e 1,745 euro al litro (no logo 1,733). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,633 euro al litro (rispetto a 1,635), con i diversi marchi tra 1,618 e 1,641 euro al litro (no logo 1,627). 🔗Leggi su quotidiano.net

Prezzi Carburanti: Rialzo Quotazioni e Calo delle Medie Nazionali - Nonostante il rialzo delle quotazioni, le medie nazionali dei prezzi di benzina e diesel restano in calo, secondo Staffetta Quotidiana. 🔗quotidiano.net

Il prezzo del gas apre in rialzo a 35,8 euro - Avvio in rialzo per il prezzo del gas, con gli operatori del settore che guardano al livello degli stoccaggi ed all'andamento delle temperature. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano l'1,3% a 35,8 eur ... 🔗ansa.it

Petrolio ai minimi e benzina in calo, l’effetto Opec+ e dei dazi - Il crollo del petrolio spinto dall’aumento Opec e dalla guerra commerciale Usa-Cina taglia i margini dei paesi esportatori ma alleggerisce la spesa per benzina e gasolio in Italia ... 🔗quifinanza.it