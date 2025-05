Prevost allontana i simboli di Papa Francesco | le prime scelte da nuovo Papa

(?? Campo content non trovato)

Leone XIV, il nuovo Pontefice, ha già iniziato a dare una direzione chiara e decisa al suo pontificato, prendendo distanza dai simboli del suo predecessore, Papa Francesco . Durante la sua prima apparizione ufficiale dalla Loggia delle Benedizioni, ha sorpreso molti con la sua decisione di cantare personalmente il Regina Caeli, mostrando una sicurezza e una partecipazione emotiva che hanno conquistato le oltre 100 mila persone presenti in Piazza San Pietro. Questo gesto ha segnato l’inizio di un pontificato che sembra voler coniugare tradizione e novità.Il ritorno alla tradizioneRispetto alla sua prima apparizione pubblica, quando era visibilmente commosso e disorientato, Leone XIV ora appare pienamente a suo agio nel ruolo di guida spirituale. Ha scelto di alloggiare temporaneamente nel Palazzo di Propaganda Fide mentre gli appartamenti Papa li, vuoti da oltre 12 anni, sono in fase di ristrutturazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Stemma di Papa Prevost, dai simboli si capisce come guiderà la Chiesa - Si dice spesso che i dettagli raccontino molto più delle parole. Nel caso del neoeletto Pontefice, quei dettagli sono il motto e lo stemma pontificio: simboli che non solo esprimono valori personali, ma lasciano intravedere anche la direzione che prenderà il suo pontificato. La scelta del motto in latino, “In Illo uno unum”, ne è un esempio. Una frase che richiama direttamente l’insegnamento di Sant’Agostino e che significa “Nell’unico Cristo siamo una cosa sola”. 🔗 Leggi su thesocialpost.it

Papa Leone allontana i simboli di Francesco: il canto, l?appartamento, l'abito e le auto - Sant?Agostino diceva che chi canta prega due volte, e insegnava ai suoi che in fondo è come grande un atto d?amore e che facendolo si prega con la musica, con il cuore e con la... 🔗 Leggi su ilmessaggero.it

Cosa emerge dallo stemma di Papa Prevost: i simboli per comprendere come guiderà la Chiesa cattolica - Il motto e lo stemma del Robert Prevost, eletto Papa Leone XIV, è "In illo uno unum", cioè "In Cristo siamo una cosa sola": parole che richiamano l'obiettivo di promuovere la comunione e l’unità nella Chiesa. Simboli e significato.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it