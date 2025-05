previsioni meteo roma 13 maggio 2025

Il 13 maggio 2025 a Roma si prevede un mattino asciutto con cieli sereni, ma nel pomeriggio è attesa una crescente instabilità, con possibilità di acquazzoni. La serata porterà ampie schiarite, mentre le temperature varieranno tra +11°C e +25°C. Scopri di più sulle previsioni meteo per il Lazio!

MeteoRomaTempo asciutto al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con nuvolosità in formazione e qualche acquazzone non escluso sui settori interni. Migliora dalla serata con ampie schiarite. Temperature comprese tra +11°C e +25°C.Meteo LazioAl mattino tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con piogge e temporali sparsi sui settori interni, più intensi sull'Appennino. Migliora ovunque dalla serata con ampie schiarite.NAZIONALEAL NORDAl mattino cieli coperti con deboli precipitazioni sparse. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con piogge e temporali sparsi. In serata residue precipitazioni sull'arco alpino; velature in transito altrove.AL CENTROAl mattino piogge sparse tra Marche e Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove.