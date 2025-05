Prevenzione innovazione e Life Sciences per le sfide della longevità

La longevità costituisce una sfida complessa che richiede un approccio innovativo alla prevenzione e all'innovazione nel settore delle life sciences. A Roma, il 12 maggio, si discuterà di come riequilibrare economia, salute e invecchiamento, trasformando l'invecchiamento in un'opportunità per il welfare e la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, contribuendo così alla crescita del Paese.

Roma, 12 mag. (askanews) - Ripensare l'equilibrio tra economia, salute e longevità, considerando l'invecchiamento non solo come questione sanitaria, ma come sfida strutturale che incide su welfare, sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale e crescita del Paese. L'intreccio di questi tre fattori fa infatti dell'Italia - Paese tra i più longevi al mondo - un laboratorio avanzato a livello globale e rende prioritario un nuovo approccio di policy, basato su investimenti mirati, innovazione nelle LifeSciences e sviluppo inclusivo e sostenibile. È l'indicazione emersa dalla prima edizione di "FUTURE - Economia, longevità e Salute", evento di Pfizer che ha visto riuniti a Roma esperti del mondo politico, accademico, scientifico, industriale e delle associazioni di pazienti, invitati a confrontarsi sulle sfide poste dall'invecchiamento della popolazione e dal calo demografico in Italia. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prevenzione, innovazione e Life Sciences per le sfide della longevità

