Presto sfrutteremo l'energia della Luna grazie alle maree attraverso una tecnica innovativa. Sebbene non sia scientificamente provato l'influsso lunare sulle emozioni umane, le maree rappresentano un chiaro legame con il nostro satellite naturale. Le Isole Faroe, un arcipelago nel cuore dell'Atlantico del Nord, si preparano a diventare protagoniste di questa affascinante avventura energetica.

Si parla sempre dell’influenza della Luna nelle vite degli esseri umani. Ma se non è dimostrato scientificamente l’influsso Luna re sui nostri stati d’animo, c’è un elemento indubbio su cui la Luna ha un ruolo: le maree . Le Isole Faroe, un arcipelago nel cuore dell’Atlantico del Nord, sono il palcoscenico di un progetto rivoluzionario: un aquilone sottomarino che trasforma l’ energia delle maree , guidata dalla forza gravitazionale della Luna , in elettricità pulita. Questo sistema, chiamato Luna 12, è una tecnologia all’avanguardia che promette di cambiare il modo in cui produciamo energia , senza dipendere da combustibili fossili.Le maree sono movimenti dell’acqua causati principalmente dalla forza gravitazionale della Luna , che attira gli oceani creando cicli regolari di alta e bassa marea. 🔗 Leggi su Cultweb.it

