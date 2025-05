Prestazioni dei giocatori in Serie A | Faried brilla Cheatham delude

In breve da Zazoom:

Nel recente incontro, Jaylen Barford si distingue per un contributo solido, chiudendo con 14 punti e sette rimbalzi, dimostrando versatilità in entrambe le fasi di gioco. D'altro canto, Cassius Winston non riesce a brillare, faticando al tiro da tre ma mantenendo un’ottima precisione ai tiri liberi. Ecco un’analisi delle prestazioni dei due giocatori.

Jaylen BARFORD (24 minuti, 47 da 2, 26 da 3, 00 t.l., 7 rimbalzi, 1 p.r., 2 assist, 14 punti) Non deve usare gli effetti speciali, ma non fa mancare il suo contributo in entrambe le fasi di gioco. Cattura sette rimbalzi in scioltezza. Voto 6,5.Cassius WINSTON (27 minuti, 25 da 2, 04 da 3, 77 t.l., 1 rimbalzo, 4 assist, 2 p.p., 1p.r., 11 punti). Gioca in ciabatte e fa il minimo sindacale. Nelle ultime settimane sembra quasi che abbia staccato la spina. Speriamo che sia solo una nostra impressione e che si stia risparmiando per i playoff. Altrimenti le vacanze per tutta la truppa arriveranno presto. Voto 6. Kwan Cheatham (24 minuti, 16 da 2, 04 da 3, 2 rimbalzi, 1 pp., 2 punti) Chiude con un tragico 110 dal campo e -3 di valutazione. Ormai lo si conosce: se non gli entra il tiro da fuori è praticamente un alieno che vaga per il campo. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prestazioni dei giocatori in Serie A: Faried brilla, Cheatham delude

Le notizie più recenti da fonti esterne

Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: squalifiche e ammende per sei giocatori - Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha reso noti i provvedimenti disciplinari in relazione alle partite del 30° turno 🔗Leggi su pianetamilan.it

Serie A, 29ª giornata: giocatori e allenatori diffidati e squalificati - Al via stasera il weekend di Serie A, con la ventinovesima giornata di campionato: questa la lista aggiornata con tutti i diffidati e gli squalificati.SERIE A – DIFFIDATI E SQUALIFICATI 29ª GIORNATAGENOA-LECCE venerdì 14 marzo ore 20.45Diffidati Genoa (prossima partita Juventus in trasferta): Aaron Martin.Squalificati Genoa: nessuno.Diffidati Lecce (prossima partita Roma in casa): Santiago Pierotti, Hamza Rafia, Ylber Ramadani. 🔗Leggi su inter-news.it

Sassuolo-Catanzaro: Analisi delle Prestazioni dei Giocatori in Campo - SATALINO 6. Spettatore non pagante per tutto il primo tempo, prende due gol su due tiri. Serata non fortunatissima, per lui.MISSORI 5,5. Prima da titolare per il laterale scuola Roma. Il 3-5-2 calabrese gli consegna Quagliata, al quale prende le misure, ora contenendolo, ora aggredendolo. Bonini gli macchia la pagella sovrastandolo in occasione del raddoppio ospite.MUHAREMOVIC 5,5. Più a suo agio su Iemmello che su Biasci, cui lascia un metro di troppo in occasione del vantaggio calabrese. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Cosa riportano altre fonti

Prestazioni dei giocatori in Serie A: Faried brilla, Cheatham delude. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Prestazioni dei giocatori in Serie A: Faried brilla, Cheatham delude - Analisi delle prestazioni dei giocatori in Serie A: Faried eccelle con 22 punti, mentre Cheatham fatica con un 1/10 dal campo. 🔗ilrestodelcarlino.it

Faye, Faried e Priftis in caccia dei premi per i migliori della stagione regolare - BOLOGNA – Da oggi al 16 maggio tifosi e appassionati di basket possono esprimere le loro preferenze, sul sito della Lega Basket, per assegnare i premi della Lega Basket Serie A dedicati ai protagonist ... 🔗reggionline.com

Prestazioni altalenanti per Barford e Winston, Faried brilla in difesa - Voto 6.5 Mouhamed FAYE (15 minuti, 2/2 da 2, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 recuperata, 4 punti) Solido, dà una bella mano a Faried sotto ... Dopo la prestazione in gara 1 è osservato speciale ... 🔗ilrestodelcarlino.it