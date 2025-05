presentazione del libro di paolo stellino

Paolo Stellino, stimato professore di filosofia all'Università di Lisbona, presenta il suo ultimo lavoro "Nietzsche sullo schermo. Saggi di filosofia del cinema" a Arezzo. Esplorando opere di registi iconici come Orson Welles, Hitchcock e Kurosawa, fino al pluripremiato "Parasite" di Bong Joon-ho, Stellino offre un'affascinante riflessione sull'intersezione tra filosofia e cinema.

Legalità, Paolo Trande al Saffi-Alberti per la presentazione del libro di Lirio Abbate su Matteo Messina Denaro - Il consigliere segretario dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Paolo Trande partecipa in rappresentanza di viale Aldo Moro a “Il contrasto alla criminalità organizzata”, iniziativa antimafia che si svolge a Forlì, alle ore 10 nell'Aula Magna dell'Istituto Secondario... 🔗 Leggi su forlitoday.it

“Treno della Memoria”, presentazione del libro con il coautore Paolo Paticchio - GALLIPOLI - L'assessorato alla Cultura del Comune di Gallipoli, in collaborazione con la Consulta Giovanile, organizza la presentazione del libro "Il treno della memoria. In viaggio per diventare i testimoni di domani", scritto da Lorenzo Tosa e Paolo Paticchio.L’incontro si terrà martedì 25... 🔗Leggi su lecceprima.it