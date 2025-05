Presentazione del 14 Trofeo Renato Ballerini a Tavarnuzze | sport e fair play in primo piano

Stasera, l'impianto sportivo di Tavarnuzze ospiterà la tanto attesa presentazione del 14° Trofeo Renato Ballerini. Un evento di grande rilevanza che si svolgerà dal 24 maggio al 1 giugno, coinvolgendo 120 squadre delle diverse categorie della scuola calcio, tra cui ragazzi con bisogni speciali e squadre femminili. Un’occasione imperdibile per celebrare lo sport e l'inclusione!

Appuntamento di grande importanza stasera all’impianto sportivo di Tavarnuzze con la Presentazione del 14° TrofeoRenatoBallerini. La manifestazione si svolgerà nei giorni 24, 25 e 31 maggio, con finali la mattina del 1 giugno poi le premiazioni. Il torneo è riservato alle varie categorie della scuola calcio e vedrà la presenza di 120 squadre con anche ragazzi inclusivi e il settore femminile. Si giocherà senza classifiche ufficiali con in campo circa 900 bambinie che oltre ad un sano confronto sportivo avranno la primaria finalità di divertirsi e fare amicizia, con fairplay e rispetto delle regole.Stasera dalle 20, presso la sede dell’Impruneta Tavarnuzze, è in programma il gran galà di Presentazione con parte organizzativa a cura di Claudio Piccinetti e del presidente Claudio Manetti, insieme a tutto lo staff direttivo e tecnico della società. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Presentazione del 14° Trofeo Renato Ballerini a Tavarnuzze: sport e fair play in primo piano

