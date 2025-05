Presentati gli equipaggi che parteciperanno alla 70^ Regata delle repubbliche marinare

Venezia si accinge a vivere un'emozionante sfida storica ad Amalfi, il 18 maggio alle ore 12, in occasione della 70. edizione della Regata delle antiche repubbliche marinare. Gli equipaggi di Genova, Amalfi, Pisa e Venezia si fronteggeranno a bordo di galeoni ricostruiti secondo i modelli del XII secolo, dando vita a una competizione avvincente e ricca di tradizione. Per il terzo anno consecutivo, sarà un evento imperdibile per gli appassion

Venezia si prepara per disputare ad Amalfi, domenica 18 maggio alle ore 12, la 70. edizione della Regatadelle antiche repubblichemarinare: sarà una sfida a bordo di galeoni ricostruiti su modelli del XII secolo tra gli equipaggi di Genova, Amalfi, Pisa e Venezia. Per il terzo anno è prevista. 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Presentati gli equipaggi che parteciperanno alla 70^ Regata delle repubbliche marinare

Ne parlano su altre fonti

LIVE Schio-USK Praga 62-70, Eurolega basket femminile 2025 in DIRETTA: 5? alla fine, il Famila prova la rimonta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVELaksa sbaglia, altri liberi per Praga e con 26?5 al termine la partita è ormai indirizzata.70-78 2/2 Vyoralova, arriva un altro timeout di Schio per spostare la palla dall’altra parte in proiezione tiro veloce.Sbaglia Salaun, rimbalzo di Vyoralova e fa subito fallo Keys, 35?6 alla fine.70-76 1/2 Keys, ma ribalzo Juhasz.Fallo di Magbegor su Keys, ma dopo la tripla: per questo arrivano solo due liberi. 🔗Leggi su oasport.it

Re Carlo e i suoi viaggi, 70 opere d’arte in mostra raccontano 40 anni di tour - (Adnkronos) – Quarant'anni fa, l'allora principe di Galles invitò, a sue spese, il pittore John Ward a partecipare a una visita ufficiale in Italia in qualità di artista ufficiale del tour, con l'incarico di disegnare o dipingere ciò che lo ispirava. Da allora, 42 artisti hanno assunto questo ruolo, visitando complessivamente 95 Paesi nel corso […]L'articolo Re Carlo e i suoi viaggi, 70 opere d’arte in mostra raccontano 40 anni di tour proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

I 70 anni di Roberto Maroni. Gibelli: ‘Un uomo senza rimpianti, non perdeva mai la speranza’ - (Adnkronos) – Un rapporto di amicizia di oltre trent’anni. È quello che lega l’ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, scomparso il 22 novembre 2022, e il presidente di Fnm Andrea Gibelli. Il 15 marzo 2025 Roberto Maroni avrebbe compiuto 70 anni. Un’amicizia nata quando Bobo Maroni era segretario provinciale della Lega di Varese, attorno […]L'articolo I 70 anni di Roberto Maroni. Gibelli: ‘Un uomo senza rimpianti, non perdeva mai la speranza’ proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

Presentati gli equipaggi che parteciperanno alla 70^ Regata delle repubbliche marinare; Verso la 70^ Regata delle Antiche Repubbliche marinare, presentati gli equipaggi per la categoria maschile e femminile; Redentore 2022: dal 7 luglio apertura prenotazione per non residenti. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Dai Team - Notaro Team parteciperà al Campionato mondiale J/70 che si terrà a Montecarlo - Notaro Team, l’equipaggio del talentuoso Luca Domenici - notaio, timoniere ed armatore romano - parteciperà al Campionato del mondo di vela J/70 che si terrà a Montecarlo dal 14 al 22 ottobre 2022, ... 🔗italiavela.it