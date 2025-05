Premio Chiara Lubich sul gradino più alto del podio l' istituto Radiche Alighieri

L'Istituto Comprensivo Radice-Alighieri conquista il primo posto al premio Chiara Lubich, un prestigioso riconoscimento nel concorso nazionale "Una città non basta. Chiara Lubich cittadina del mondo". Questo importante traguardo celebra l'impegno e la creatività degli studenti e delle studentesse delle scuole primarie e secondarie di secondo grado di tutta Italia.

Importante riconoscimento per l'istituto comprensivo Radice -Alighieri che, si è distinto all'interno nel concorso nazionale: "Una città non basta. ChiaraLubich cittadina del mondo", riservato a tutti gli studenti e studentesse della scuola primaria e secondario di Ii grado di tutta l'italia.

