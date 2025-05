Premi al merito e alla solidarietà

Ieri, nella prestigiosa Sala Alessi di Palazzo Marino, Rachele Capristo, presidente dell’associazione culturale “Insieme con Merito”, ha premiato con l'“Award al Merito” coloro che si sono distinti per il loro impegno nella valorizzazione del patrimonio umano, culturale e sociale del nostro Paese. L'evento, patrocinato dal Comune di Milano e da Fidapa Bpw Italy sezione Mediolanum, ha celebrato l'importanza del contributo individuale alla crescita collettiva.

