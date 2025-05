Preghiera della sera 12 Maggio 2025 | Proteggimi in questa notte

In questa serata del 12 maggio 2025, uniamo le nostre voci in preghiera, chiedendo al Padre di avvolgerci nella Sua protezione. Con umiltà, invochiamo lo Spirito Santo affinché possa guidarci e custodirci durante la notte. Affidiamo a Lui noi stessi e i nostri cari, cercando conforto e sicurezza nella Sua amorevole presenza.

"Proteggimi in questa notte". Eleviamo la nostra Preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo.

Oggi 12 maggio è San Leopoldo Mandic: il frate confessore e protettore dei malati di cancro - San Leopoldo Mandic, frate cappuccino croato, ha svolto la sua attività a Padova. Instancabile confessore e protettore dei malati oncologici. 🔗lalucedimaria.it