Oggi, Lunedì, ci uniamo in spirito di devozione allo Spirito Santo. In questo momento di preghiera del mattino, cerchiamo la sua guida e il suo conforto nella nostra vita quotidiana. Con umiltà e gratitudine, eleviamo le nostre anime a Lui, riconoscendo la sacra potenza della Santa Trinità. Prepariamoci a ricevere la luce e la forza che solo lo Spirito può donare. Leggi tutto nell’articolo dedicato.

Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con la Preghiera del mattino di oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore . L'articolo Preghiera del mattino del 12 Maggio2025: “Aiutami e sostienimi” proviene da La Luce di Maria. 🔗Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 12 Maggio 2025: “Aiutami e sostienimi”

