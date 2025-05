Precipita dalla falesia | 30 metri nel vuoto è ricoverato al Civile

una manovra di risalita, l'escursionista ha perso il controllo, volando nel vuoto. Gli amici, preoccupati, hanno subito allertato i soccorsi, ma le speranze di un intervento tempestivo si sono ridotte. La bellezza dei monti, solitamente cornice di avventure indimenticabili, si è trasformata in un luogo di angoscia e attesa, mentre le autorità cercavano di fare luce su quanto accaduto.

Era una scalata come tante, una giornata all’insegna dell’avventura. Ma qualcosa è andato storto. Un uomo di 34 anni è Precipitato per circa trenta metri mentre affrontava la parete dei Nibelunghi, in Val di Canale, nel territorio di Lavenone.Secondo le prime ricostruzioni, durante. 🔗Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Precipita dalla falesia: 30 metri nel vuoto, è ricoverato al Civile

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Precipita per diversi metri durante un’arrampicata lungo una falesia: uomo di 44 anni recuperato del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico a Bassiano e trasferito in elicottero al Goretti di Latina - Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica 13 aprile 2025 nella zona della falesia di Bassiano, in provincia di Latina. Un uomo di 44 anni è caduto durante un’arrampicata, riportando traumi significativi. L’intervento tempestivo del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio ha permesso di soccorrere l’infortunato e trasportarlo in ospedale per le cure necessarie. 🔗Leggi su dayitalianews.com

Grone, 21enne incrodato precipita dalla falesia: grave dopo una caduta di 6 metri - Grone (Bergamo), 7 marzo 2025 – Incidente oggi, venerdì 7 marzo, in provincia di Bergamo. Erano da poco passate le 13 di questa mattina quando è scattato l’allarme nel territorio di Grone, in località Acquasparsa. Un ragazzo di 21 anni è stato soccorso dopo essere precipitato dalla falesia Grone. A rendere noto l’incidente in quota è stata Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Regione Lombardia. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Motociclista precipita in una scarpata per 30 metri: salvato dal Soccorso Alpino - Notte di lavoro per il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa uscito verso le 3 di sabato notte in aiuto a un motociclista uscito di strada sulla provinciale 141 che scende da Cima Grappa. Il 20enne L.R., residente a Villorba, aveva perso il controllo della moto finendo contro il guardrail... 🔗Leggi su trevisotoday.it

Precipita dalla falesia: 30 metri nel vuoto, è ricoverato al Civile; Cade dalla parete di arrampicata in Liguria: volo di 7 metri, grave climber valtellinese; Grone, precipita per sei metri dalla falesia: grave 21enne; Scivola e precipita per 30 metri durante l'arrampicata con gli amici, giovane muore a Finale Ligure. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Funivia del Faito precipita per 30 metri, è una strage: almeno 3 vittime - Continuano senza sosta le ricerche del macchinista disperso, l’unico dei sei occupanti della cabina precipitata che non è stato ancora ... facendo piombare la cabina nel vuoto per circa 30 metri. 🔗ilmediano.com

Incidente a Monte Pellegrino, uomo precipita dalla falesia - PALERMO - Un dramma che poteva trasformarsi in tragedia quello avvenuto oggi alla falesia di Valdesi, a Monte Pellegrino. Un escursionista è precipitato ... 🔗newsicilia.it

Precipita da un sentiero per 30 metri: muore escursionista 62enne a Canzo - È precipitato da un altezza di 30 metri ed è morto sul colpo. Un escursionista di 62 anni ha perso la vita oggi ai Corni di Canzo, nel cuore del Triangolo Lariano (Como) mentre camminava lungo ... 🔗msn.com