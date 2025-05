Poveri stremati e umiliati Infermieri alla canna del gas

Poveri, umiliati e stremati: gli infermieri si trovano in una situazione di emergenza che testimonia la precarietà della loro professione. In occasione della Giornata internazionale dell’infermiere, i sindacati alzano la voce, denunciando condizioni di lavoro insostenibili. “La nostra professione è diventata una condanna, altro che vocazione”, afferma Antonio De Palma, presidente del...

Poveri, umiliati e stremati. I sindacati, in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere, denunciano le condizioni di estrema precarietà in cui la categoria si trova ad operare. “La nostra professione è diventata una condanna, altro che vocazione”, dice Antonio De Palma, presidente del sindacato Nursing Up.Un quadro fatto di insostenibilità economica, aggressioni e sfiducia, che ha portato a oltre 20mila dimissioni volontarie in soli 9 mesi del 2024, +170% rispetto al 2023. Un esodo che ha il proprio fulcro nei lavoratori meridionali emigrati al Nord, che ora tornano a casa perché impossibilitati a vivere con affitti che assorbono quasi il totale degli stipendi da 15001600 euro al mese.Sono 130mila gli Infermieri aggrediti ogni anno, e nei primi 3 mesi il 2025 ha registrato un aumento del 30%. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Poveri, stremati e umiliati. Infermieri alla canna del gas

