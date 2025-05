Poste Italiane a Frosinone seminari online sul welfare diritto al benessere conti di casa e la gestione del credito

Poste Italiane continua a offrire seminari online gratuiti per i cittadini di Frosinone, focalizzandosi su temi cruciali come il welfare, il diritto al benessere, la gestione del credito e i conti domestici. Il primo appuntamento di maggio si terrà martedì 13, offrendo occasioni preziose per migliorare la pianificazione finanziaria.

Proseguono gli appuntamenti gratuiti in modalità webinar di PosteItaliane per i cittadini ciociari e anche a maggio sono previste altre occasioni di incontro su argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria.Si parte martedì 13 maggio, con un doppio appuntamento (il primo. 🔗Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Poste Italiane, a Frosinone seminari online sul welfare, diritto al benessere, conti di casa e la gestione del credito

